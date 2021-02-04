Після пожежі у Запоріжжі перевірять усі лікарні з кисневими системами

Важливо швидко встановити причину трагедії у лікарні в Запоріжжі.

На цьому наголосив під час робочої поїздки до Запоріжжя міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Оглянув місце події. Працюють слідчі органи аби встановити причину трагедії, у зв’язку з чим стався цей практично вибух, достатньо швидке розповсюдження вогню. Майже не було можливості врятувати цих людей. Зараз головне достатньо швидко встановити саме причину і зробити відповідні висновки і як унеможливити в майбутньому такі трагедії", - сказав Степанов.

Степанов і Мельчуцький у запорізькій лікарні, де сталася пожежа / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Він також нагадав про те, що кілька місяців тому було відповідне доручення уряду щодо перевірки всіх кисневих систем, які є в країні. Крім того, ще одне доручення було щодо перевірки техніки безпеки після трагедії у Львові.

"Зараз треба зосередитись на цих речах, щоб в майбутньому країна не переживала подібних трагедій", - додав Степанов.

Після трагедії у Запоріжжі по всій країні планують провести перевірки всіх медичних закладів, де є киснева магістраль.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі, в обласній інфекційній лікарні у реанімаційному відділенні, де перебували ковідні хворі, сталася пожежа, під час якої загинули 4 людей, серед яких і медпрацівник.