Пожежа в Запоріжжі: директор лікарні назвав можливу причину

Пожежа в лікарні Запоріжжя сталася через загоряння медичного обладнання.

Про це під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС сказав директор КНП "Обласної інфекційної лікарні" Запорізької обласної ради Володимир Шинкаренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Слідство встановлює причини пожежі. Але попередньо можна сказати, що причиною стало загоряння медичного обладнання", - сказав Шинкаренко.

Дана подія відноситься до надзвичайної ситуації місцевого значення.

Як раніше повідомлялось, пожежа сталася о 23:25 в реанімації, де перебували хворі на ковід. Загинули четверо людей, серед яких 26-річна лікарка Олена Глива. Вона працювала лікарем-реаніматологом обласної інфекційної лікарні.

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За фактом події відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст 270 (порушення правил пожежної безпеки).

У Запоріжжі 5 лютого оголошено Днем жалоби.