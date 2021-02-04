Шмигаль доручив розслідувати причини пожежі лікарні у Запоріжжі

Шмигаль доручив розслідувати причини пожежі лікарні у Запоріжжі

Укрінформ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розслідувати причини пожежі в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі у стислі терміни.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Від усього Уряду висловлюю співчуття родинам загиблих та постраждалих. Дотримання правил протипожежної безпеки у лікарнях - завдання номер один для керівників областей та головних лікарів. Доручив у стислі строки розслідувати причини пожежі та надати всю необхідну допомогу постраждалим», - заявив Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зауважив, що причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.

Читайте також: Президент про пожежу в Запоріжжі: Держава виправить ситуацію, щоб запобігти трагедіям

Як повідомляв Укрінформ, у середу ввечері в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та лікарка.

До Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький. Причини пожежі з’ясовують.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-