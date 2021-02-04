Шмигаль доручив розслідувати причини пожежі лікарні у Запоріжжі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розслідувати причини пожежі в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі у стислі терміни.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Від усього Уряду висловлюю співчуття родинам загиблих та постраждалих. Дотримання правил протипожежної безпеки у лікарнях - завдання номер один для керівників областей та головних лікарів. Доручив у стислі строки розслідувати причини пожежі та надати всю необхідну допомогу постраждалим», - заявив Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зауважив, що причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.

Як повідомляв Укрінформ, у середу ввечері в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та лікарка.

До Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький. Причини пожежі з’ясовують.