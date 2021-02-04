Поліція не виключає підпалу в запорізькій лікарні, призначили експертизи

Поліція відпрацьовує кілька версій щодо причин пожежі у запорізькій лікарні, у кримінальному провадженні щодо цього інциденту призначено експертизи для встановлення причин події.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Запорізької області.

“Поліція відпрацьовує кілька версій щодо причин пожежі у запорізькій лікарні. Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Головне управління Нацполіції у Запорізькі області невідкладно розпочало слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група, посилена досвідченими фахівцями поліції.

Слідство наразі розглядає кілька версій причини пожежі, серед яких - можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання; не виключається і версія підпалу.

За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Як повідомлялося, подія сталася у Запоріжжі, в обласній інфекційній лікарні, у реанімаційному відділенні, де перебували ковідні хворі о 23:25. На місце виїхало 60 працівників ДСНС , 16 одиниць техніки т 9 медичних бригад. Під час пожежі загинуло 4 людей, серед яких і лікарка.

У поліції відкрили кримінальну справу за ч.2 ст 270 ККУ (порушення правил протипожежної безпеки).

За інформацією Офісу генпрокурора, у зв'язку з цією подією було затримано службову особу, відповідальну за протипожежну безпеку щодо пожежі у реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні, яка сталася 3 лютого.