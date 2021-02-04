Пожежа в реанімації ковідного відділення у Запоріжжі: що відомо

Молода лікарка до останньої своєї хвилини намагалася врятувати життя пацієнтів

Уночі у Запорізькій інфекційній лікарні в корпусі, де лікують ковідних хворих, сталася пожежа. Загинуло чотири людини. В поліції відкрили кримінальну справу, до Запоріжжя терміново вилетів міністр охорони здоров'я.

Інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні надійшла до Служби "101" о 23:25. На місце події прибуло 60 рятувальників, 16 одиниць пожежної техніки, поліція, медики. Приїхав і голова ОДА Олександр Старух.

Олександр Старух

"На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано вісім людей, але знайдено чотири тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження та троє пацієнтів", - прокоментував губернатор.

Загалом у корпусі перебувало 29 людей. Проте саме на першому знаходилися "ковідні" хворі на штучній вентиляції легенів. Рятувальники виносили їх на руках та підтримували дихання за допомогою медичної "груші".

Повністю ліквідувати пожежу вдалось в 00:19.

Враховуючи те, що подія сталася у відділенні для хворих на COVID-19, медики організували окремий пост дезінфекції, і особовий склад рятувальників пройшов обробку.

За фактом події відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення обставин і причин пожежі.

Загиблим медиком виявилась випускниця Запорізького державного медичного університету, лікарь-реаніматолог обласної інфекційної лікарні Ольга Гліва.

"Медицина була її покликанням: Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче навчалася в інтернатурі, яку закінчила у 2020 році. Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій Землі - до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів", - йдеться у дописі університету на сторінці у Фейсбуці.

Президент Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних під час пожежі в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі. Він також зазначив, що держава виправлятиме ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький терміново вилетіли у Запоріжжя, аби встановити всі обставини трагедії. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що розслідувати причини пожежі в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі необхідно у стислі терміни.

В ОДА терміново скликали засідання обласної регіональної комісії з питань ТЕБ та ЧС.

На її засіданні директор КНП "Обласної інфекційної лікарні" Запорізької обласної ради Володимир Шинкаренко висловив думку, що пожежа в лікарні сталася через загоряння медичного обладнання.

"Слідство встановлює причини пожежі. Але попередньо можна сказати, що причиною стало загоряння медичного обладнання", - сказав Шинкаренко.

Голова ОДА Олександр Старух поінформував, що у відділенні реанімації не було системи протипожежної сигналізації. За його словами, десятки закладів в області позбавлені дієвої системи протипожежного інформування.

Він також зазначив, що вибух у Запорізькій обласній інфекційній лікарні стався, коли підключали апарат штучної вентиляції легенів. Що саме спричинило цю подію, встановлює поліція.

Водночас представник ДСНС України в Запорізькій області Олексій Дунаєв запевнив, що перевірки у лікарні проводились минулого року. У закладі були вогнегасники, вони використовувалися. Припис встановити сигналізацію був наданий, але не виконаний.

На засіданні комісії було прийнято рішення виділити родинам загиблих по 50 тисяч гривень з бюджету розвитку.

Розпорядженням голови облдержадміністрації Олександра Старуха 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото Дмитра Смольєнка