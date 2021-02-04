Трагедія у Запоріжжі: у МОЗ розповіли, як працюватиме лікарня

Запорізька обласна інфекційна лікарня, в якій сталася пожежа, що забрала життя 4 людей, працюватиме поки в звичайному режимі.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час поїздки до Запоріжжя, передає кореспондент Укрінформу.

“Обладнання, яке стояло в боксі, було достатньо нове, сучасне. Киснева магістраль була зроблена в квітні. Потрібно, аби швидко відпрацювали правоохоронні органи... Поки лікарня працюватиме в звичайному режимі, але є сенс перевезти хворих до інших лікарень. Зараз 18 пацієнтів перебуває в лікарні”, - сказав Степанов.

Він також додав, що перевірки кисневих станцій треба зробити по всій країні.

“Коли ми почали швидко рухатись по кисневих системах, створенню їх, збільшенню їх потужностей, було дано доручення щодо перевірок, адже ми розуміємо, що вони вогненебезпечні”, - додав міністр.

За словам голови ОДА Олександра Старуха, до 8 лютого будуть підведені підсумки втрат. Відділення планують швидко відновити.

Як сьогодні заявили представники ДСНС України в Запорізькій області, в 2020 році були здійснені два заходи державного нагляду (контролю) на КНП "Обласна інфекційна лікарня". З 8 січня по 13 січня 2020 року проводилась планова перевірка. Було виявлено 21 порушення. З 23 вересня по 23 вересня 2020 року у зв’язку з проведенням місцевих виборів було проведено позапланову перевірку щодо усунення порушень. Тоді з’ясували, що з 12 порушень було усунуто 9.

За невиконання трьох порушень завідувача господарством було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 188-8 (невиконання приписів та постанов посадових осіб) КУаАП.

“На об’єкті пожежі (лікувальний корпус) залишився один невиконаний захід: приміщення будівлі не обладнано системою пожежної сигналізації та системою керування евакуювання людей”, - зазначили у ДСНС в Запорізькій області.

Як раніше повідомлялось, подія сталася в Запоріжжі, в обласній інфекційній лікарні, у реанімаційному відділенні, де перебували ковідні хворі, о 23:25. На місце виїхали 60 працівників ДСНС, 16 одиниць техніки та 9 медичних бригад. Під час пожежі загинули 4 людей, серед яких і лікарка.

В поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 УК України (порушення правил протипожежної безпеки).