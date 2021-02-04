У реанімації запорізької лікарні, де сталися вибух і пожежа, не було сигналізації

У Запорізькій обласній інфекційній лікарні, у відділенні реанімації, де вночі сталася пожежа, не було сигналізації.

Про це на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС поінформував голова ОДА Олександр Старух, передає кореспондент Укрінформу.

"В цьому приміщенні не було системи протипожежної сигналізації. Але ми вже попередньо розбирали ситуацію, чи вплинуло це чи ні, бо був вибух… Але є вимоги закону, і сигналізацією мають бути обладнані всі заклади", - прокоментував Старух.

За його словами, вибух стався, коли підключали апарат штучної вентиляції легенів.

"Що саме її (подію - ред.) спричинило, встановлює поліція. Це не кисневий концентратор, це система, яка кисень качає", - додав Старух.

Водночас представник ДСНС України в Запорізькій області Олексій Дунаєв запевнив, що перевірки у лікарні проводились минулого року.

"Перевірка була. В минулому році. Приписи є. Вогнегасники були, вони використовувались. В приміщені сигналізації протипожежної не було. В приписі це було указано… Мабуть не встигли встановити сигналізацію", - додав рятувальник.

Очільник регіону сказав, що десятки закладів позбавлені дієвої системи протипожежного інформування.

"Десятиліттями приймалися ці приміщення і десятиліттями ніхто не звертав на це увагу. На сьогодні сказати, що от не встановили сигналізацію у якомусь закладі … ясно, що це є порушенням, без сумніву. А тепер у нас іде розплата", - сказав Старух.

На засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС було прийнято рішення виділити родинам загиблих по 50 тисяч гривень з бюджету розвитку.

Як раніше повідомлялось, подія сталася в Запоріжжі, в обласній інфекційній лікарні, у реанімаційному відділенні, де перебували ковідні хворі. О 23:25 рятувальники отримали виклик про пожежу. На місце виїхало 60 працівників ДСНС та 16 одиниць техніки. Під час пожежі загинуло 4 людей, серед яких і лікарка.

В поліції відкрили кримінальну справу за ч.2 ст 270 УК України (порушення правил протипожежної безпеки).