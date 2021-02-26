В Миколаївській міській лікарні №1 за підтримки місцевого бізнесу відкрили відділення інтенсивного лікування хворих на COVID-19 та з супутніми судинними ускладненнями.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради.

«Відділення інтенсивного лікування хворих на COVID-19 з супутніми судинними ускладненнями на 18 ліжок повністю відповідає сучасним вимогам надання медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початком пандемії коронавірусу в Миколаєві виникла гостра потреба в спеціально обладнаному місці для лікування хворих, у яких COVID-19 спровокував інфаркт чи інсульт. Такі пацієнти потребують уваги мультидисциплінарної команди медиків.

На допомогу прийшов соціально відповідальний бізнес. Коштом компанії “Нібулон” та низки підприємств міста у короткий термін повністю відновлено напівзруйновану будівлю на території лікарні. Коштом міського бюджету, Національної служби здоров’я України та благодійників придбано та встановлено необхідне медичне обладнання: апарати ШВЛ, монітори пацієнта, кисневі концентратори, інфузомати тощо. Є нові функціональні ліжка, протипролежневі матраци, меблі.

Сьогодні заклад повністю готовий приймати пацієнтів. Усі палати оснащені системами виклику медперсоналу. Після натискання кнопки сигнал надходить на спеціальні наручні годинники, а також відображається на моніторі в ординаторській. У реанімації та палаті інтенсивної терапії - відеокамери, аби медпрацівники мали змогу цілодобово спостерігати за хворими.

У Миколаєві відкрили COVID-відділення для хворих із судинними ускладненнями Фото: / mkrada.gov.ua

Після закінчення пандемії COVID-19 тут будуть лікувати пацієнтів неврологічного та кардіологічного профілів з гострою судинною патологією в невідкладних станах.

Допомогу в реалізації проєкту надала компанія “Нібулон”, "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" компанії "Posco International, ТОВ "Термінал-Укрхарчозбутсировина", ТОВ “Миколаївський тепловозоремонтний завод” та інші.