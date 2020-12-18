У Миколаєві відкрили COVID-відділення модульного госпіталю

У Миколаєві прийняв перших пацієнтів, хворих на коронавірус, новозбудований сучасний корпус інфекційно-боксованого відділення модульного госпіталю.

Відкриття медичної установи відбулося 18 грудня в урочистій атмосфері за участю керівників міста та області, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні на базі міської лікарні №5 ми відкриваємо корпус інфекційно-боксованого відділення модульного госпіталю. Він побудований відповідно до сучасних стандартів «з нуля» за кошти Миколаївського глиноземного заводу, який вклав сюди 155 млн грн. Тут розгорнуто 60 ліжок з доступом до кисню, і вже перші хворі з діагнозом COVID-19 надійдуть сюди в найближчі години», - розповіла начальник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай.

У Миколаєві відкриють модульний госпіталь для хворих на коронавірус/ Фото: Ірина Прохорова

Нове відділення збудоване за 6 місяців. Будівля складається із загального блоку, діагностичного приймального відділення, санпропускника, реанімації, основного лікувального блоку та блоку дезінфекції. Вона побудована зі швидкомонтованих легких металевих конструкцій з повним медичним оснащенням та інженерним забезпеченням. Комплекс розрахований на 60 ліжко-місць, плюс 6 ліжок в реанімаційному відділенні з підключенням до апаратів ШВЛ. Діагностичне відділення оснащене сучасним комп'ютерним томографом, УЗД, плазмаферезом, а також обладнанням для лабораторних досліджень. В палатах встановлені спеціальні пристрої для подачі кисню, побудована киснева станція - газифікатор на 5 тисяч літрів.

Розміщення пацієнтів передбачено у 20 комфортабельних палатах, оснащених санвузлами, кондиціонерами та телевізорами. Додатково є окрема палата для людей з обмеженими можливостями.

Після повного зникнення епідеміологічної небезпеки установу перепрофілюють під сучасний імунологічний центр, який надає медичні послуги жителям регіону.

Як повідомлялося, на Миколаївщині один з найвищих в Україні показників завантаженості ліжок хворими на коронавірус – майже 65 відсотків. В середньому по Україні завантаженість ліжок трохи вище 44%.

В Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.