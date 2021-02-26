Схема на 130 мільйонів: НАБУ передає до суду «земельну» справу одеських чиновників

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування справи про заволодіння 131 млн грн групою посадовців Одеської міськради та місцевих підприємців при викупі у комерційної структури понад 6 тис кв. метрів нежитлової нерухомості на 141 га для розширення площі міського кладовища «Західне».

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Укрінформ.

«Шість підозрюваних, серед яких посадовці Одеської міськради та представники задіяної комерційної структури, ознайомлюються з матеріалами слідства. Після цього справу скерують до суду», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детективи НАБУ встановили, що у 2016 році міська рада викупила в комерційної структури понад 6 тис. кв. метрів нежитлової нерухомості на 141 га для розширення площі кладовища «Західне». Ціну викупу - понад 146 млн грн - визначили нібито за результатами незалежної оцінки. Однак згодом експертиза встановила справжню ціну будівель та споруд — близько 16 млн грн, тобто на майже 131 млн грн менше.

Різниця у вартості, як з'ясувало слідство, «надійшла комерційній компанії як оплата за будівлі та споруди, власники якої вивели та легалізували кошти через низку пов’язаних між собою суб’єктів господарювання».

На розгляд суду буде передано 70 томів матеріалів розслідування, що тривало 33 місяці. Детективи здійснили 130 допитів фігурантів справи та свідків. Слідство інкримінує скоєння злочину трьом посадовцям Одеської міськради, засновнику приватної компанії (продавець нерухомості), а також керівнику і засновнику однієї з комерційних компаній та оцінювачу майна.

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Як повідомляв Укрінформ, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ у червні 2020 року повідомили про підозру трьом посадовцям Одеської міської ради та засновнику приватної компанії, задіяному у злочинній схемі у завданні 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси під час здійснення викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія «Одеса» з метою суспільної необхідності для розширення кладовища «Західне» в м. Одеса.

Слідством встановлено, що у 2016 році Одеська міськрада викупила у приватної компанії нежитлові споруди загальною площею понад 6 тис. кв. м, які розташовувались на 141 га землі з метою розширення території для поховань на кладовищі.

За результатами оцінки було визначено ціну нерухомості – понад 146 млн гривень. Проте експертиза, яка була проведена державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування НАБУ та САП, встановила, що її реальна вартість на той момент становила близько 15 млн гривень, тобто ціна була безпідставно завищена фактично в 10 разів.

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Отримані комерційною структурою кошти, внаслідок реалізації цієї схеми, були виведені власниками фірми та легалізовані через низку суб’єктів господарювання.

Розслідування цих фактів розпочато у жовтні 2016 року Військовою прокуратурою. У 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами Національного бюро України.