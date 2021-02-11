Суд скасував виправдувальний вирок Труханову

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок одеському меру Геннадію Труханову і його спільникам у справі про розкрадання 92 млн грн під закупівлі Одеською міською радою будівель заводу “Краян”.

Справу направили на новий розгляд до ВАКС, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у Фейсбуці.

"За результатами судового розгляду справи колегія суддів задовольнила апеляційні скарги прокурора, скасувала вирок Малиновського районного суду м.Одеси від 04.07.2019 і ухвалу Малиновського районного суду м. Одеси від 06.08.2019 та направила справу на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, детективи НАБУ у лютому 2018 року оголосили підозру меру Одеси Геннадію Труханову, депутату Одeської облради Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці міського голови Одеси Труханова Альоні Поповій. Їм інкримінували заволодіння понад 92 мільйонами гривень з міського бюджету Одеси. За версією слідства, підозрювані купили приміщення заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

Улітку 2019 року Труханова та інших фігурантів цієї справи виправдав Малиновський районний суд Одеси. Він визнав майже усі докази Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури недопустимими.