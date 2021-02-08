У Венедіктової відповіли НАБУ, що справу Татарова має розслідувати СБУ

Кримінальне провадження, у якому фігурує заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, має розслідувати Служба безпеки.

Відповідна заява опублікована на сайті Офісу генпрокурора у відповідь на повідомлення НАБУ про витребовування цієї справи на виконання рішення Вищого антикорупційного суду.

"Офіс Генерального прокурора вкотре наголошує, що підслідність у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Офісу Президента та інших вже визначена на виконання рішення Печерського районного суду, а тому матеріали кримінального провадження повинні бути скеровані до органу розслідування або прокурора, у тому числі для вирішення спору про підслідність", - зазначили у відомстві.

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У прокуратурі додали, що попри визначення підслідності у кримінальному провадженні за ГСУ СБУ, а також чисельні листи керівництва ОГП, працівники НАБУ відмовляються скеровувати матеріали зазначеного провадження як до прокурора, так і до органу досудового розслідування, внаслідок чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості надати оцінку зібраним у справі доказам.

У відомстві нагадали, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року було частково задоволено скаргу захисника одного з підозрюваних і зобов’язано прокурора розглянути клопотання захисника, визначити спір про підслідність у цьому кримінальному провадженні та доручити здійснення досудового розслідування у ньому іншому органу досудового розслідування. Пізніше це судове рішення генпрокурор оскаржила до Київського апеляційного суду та Верховного Суду. У результаті рішення суду було залишено в силі. Через наявність конфлікту інтересів генпрокурор взяла самовідвід. Натомість заступник генерального прокурора та 23 грудня виніс постанову, якою доручив здійснити досудове розслідування цієї справи Головному слідчому управлінню Служби безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого НАБУ направило до Офісу генпрокурора постанову, в якій витребовує кримінальну справу відносно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, у якій також фігурує екснародний депутат Максим Микитась.

Зазначається, що зміна раніше повідомленої підозри екснародному депутату не може бути належною підставою для доручення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження іншому органу досудового розслідування, окрім НАБУ.

У відомстві вказують, що справу відносно Татарова уже втретє витребовують у ОГП. Попередні дві постанови - 28 грудня минулого року і 5 січня поточного року - як стверджують у НАБУ, в ОГП проігнорували.

Раніше пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомила про зупинення рішення Печерського райсуду від 14 грудня 2020 року, яким справу щодо заступника голови Офісу Президента Татарова забрали з НАБУ.

Водночас сам посадовець стверджує, що АП ВАКС не приймала рішення щодо зобов'язання Генерального прокурора скасувати рішення про передачу його справи до СБУ.

1 грудня 2020 року редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Його адвокат Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

У НАБУ повідомили, що Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

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15 січня НАБУ поширило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Своєю чергою Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від СБУ до НАБУ.