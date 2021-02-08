НАБУ вимагає від Офісу генпрокурора повернути йому справу Татарова

Національне антикорупційне бюро направило до Офісу генпрокурора постанову, в якій витребовує кримінальну справу відносно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Фейсбуці.

"НАБУ та САП втретє офіційно повідомило ОГП, що кримінальне провадження за підозрою екснародного депутата та заступника керівника Офісу Президента мають розслідувати детективи НАБУ. Відтак, Національне бюро витребовує справу в ОГП. Відповідна постанова директора НАБУ, погоджена із прокурором САП, надіслана до Офісу Генерального прокурора 8 лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміна раніше повідомленої підозри народному депутату не може бути належною підставою для доручення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження іншому органу досудового розслідування, окрім НАБУ.

У відомстві вказують, що справу відносно Татарова уже втретє витребовують у ОГП. Попередні дві постанови - 28 грудня минулого року і 5 січня поточного року - як стверджують у НАБУ, в ОГП проігнорували.

Як повідомляв Укрінформ, раніше пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомила про зупинення рішення Печерського райсуду від 14 грудня 2020 року, яким справу щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова забрали з НАБУ.

Водночас сам посадовець стверджує, що АП ВАКС не приймала рішення щодо зобов'язання Генерального прокурора скасувати рішення про передачу його справи до СБУ.

1 грудня 2020 року редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

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Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Його адвокат Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

У НАБУ повідомили, що Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

15 січня НАБУ поширило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Своєю чергою Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від СБУ до НАБУ.