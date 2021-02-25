СБУ викрила схему фіктивного ремонту на оборонному держпідприємстві

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили масштабний механізм привласнення бюджетних коштів керівництвом одного з державних оборонних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

У ході досудового розслідування задокументовано, що за вказівкою керівництва підлеглі систематично списували придатне до експлуатації військове майно, зокрема, авіаційні запчастини літаків, які знаходились на держпідприємстві.

Посадовці діяли через підконтрольні комерційні структури. Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну аутентичних серійних номерів «перетворювали» на нові. Керівництво заводу у повному обсязі оплачувало «ремонт», а також за кошти держпідприємства закуповувало списані запчастини як нові за завищеними цінами. Отримані кошти привласнювали організатори та виконавці.

Для прикриття оборудки посадовці підробляли документацію про списання, закупівлю та нібито проведені регламентні роботи з ремонту авіадеталей.

За даними спецслужби, чиновники перерахували за неякісну продукцію понад 100 мільйонів гривень державних коштів.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях заводу, офісах підконтрольних фірм, а також за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено фінансову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність та велику суму готівки у валюті.

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У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України встановлюються збитки, нанесені державному бюджету, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Водночас СБУ не повідомляє, про яке саме державне підприємство йдеться.

Фото: СБУ