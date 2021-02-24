СБУ запобігла протиправному відчуженню майна одного з київських заводів

Служба безпеки України задокументувала і попередила протиправне відчуження майна одного з київських заводів, яким володіє українська держава в особі Фонду держмайна.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ .

Оперативники спецслужби встановили, що підставою для протиправного відчуження стали вимоги ГУ ДФС у м. Києві щодо стягнення заборгованості з підприємства. Внаслідок чого понад 6 тисяч м2 нерухомості, розташованих у центрі столиці, перейшли у власність приватної комерційної структури.

Задокументовано, що 5 об’єктів заводу були незаконно реалізовані через держпідприємство «Сетам» за понад 23,5 млн грн. За висновками експертів ринкова вартість таких об’єктів у рази більше.

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Зазначається, що через дії посадовців було не лише протиправно відчужено державне майно, а й, фактично, заблоковано можливість проведення приватизації підприємства, яке планувалось зі стартом великої приватизації в Україні.

Через злагоджені дії співробітників СБУ, НАБУ та Фонду держмайна Верховний Суд України у касаційній інстанції підтвердив протиправність відчуження майна заводу. Відповідними органами вживаються заходи для повернення до державної власності нерухомості підприємства і розблокування процесу великої приватизації.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності встановлених осіб.

Триває досудове слідство.