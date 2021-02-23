СБУ викрила колишнього топменеджера Укрзалізниці на розкраданні понад 58 мільйонів

Служба безпеки України викрила колишнього топменеджера Укрзалізниці на розкраданні мільйонів гривень. Кошти були виділені на ремонт рухомого складу товариства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець залучив до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу. У підприємства були необхідні виробничі потужності і кваліфікований персонал. Насправді роботи фактично виконували працівники Укрзалізниці із використанням запасних частин невідомого походження. Ремонт здійснювався у значно менших обсягах, ніж передбачено регламентом, та з порушенням технологічних норм.

Ініційовані СБУ у межах досудового розслідування експертизи встановили факти нанесення збитків АТ «Укрзалізниця» на загальну суму майже 58,6 млн грн, через що також була протиправно занижена база оподаткування на 6,4 млн грн.

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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.