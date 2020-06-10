Земельна схема на 130 мільйонів: посадовцям Одеської мерії оголосили підозру

Детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцям Одеської мерії у справі заволодіння 131 мільйоном.

Про це інформує пресслужба САП.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом посадовцям Одеської міської ради та засновнику приватної компанії, задіяному у злочинній схемі у завданні 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси під час здійснення викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія «Одеса» з метою суспільної необхідності для розширення кладовища «Західне» в м. Одеса",- зазначають у відомстві.

Слідством встановлено, що у 2016 році Одеська міськрада викупила у приватної компанії нежитлові споруди загальною площею понад 6 тис. кв. м, які розташовувались на 141 га землі з метою розширення території для поховань на кладовищі.

За результатами оцінки було визначено ціну нерухомості – понад 146 млн гривень. Проте експертиза, яка була проведена державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування НАБУ та САП, встановила, що її реальна вартість на той момент становила близько 15 млн гривень, тобто ціна була безпідставно завищена фактично в 10 разів.

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Отримані комерційною структурою кошти, внаслідок реалізації цієї схеми, були виведені власниками фірми та легалізовані через низку суб’єктів господарювання.

Розслідування цих фактів розпочато у жовтні 2016 року Військовою прокуратурою. У 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами Національного бюро України.

На сьогодні директору департаменту комунальної власності Одеської міськради, голові постійної комісії та керівнику юридичного департаменту Одеської міськради повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.) Кримінального кодексу.

Дії керівника та засновника комерційної структури кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого - ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – ред.) КК України.

14 травня 2020 року про підозру у легалізації коштів, отриманих у наслідок вказаного корупційного злочину, повідомили керівнику і засновнику однієї з комерційних компаній, яка була використана для маскування їх злочинного походження (ч. 3 ст. 209 КК України).

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд відмовився застосовувати до підозрюваного запобіжний захід, мотивуючи це рішення необґрунтованістю підозри.

Натомість, 2 червня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді та задовольнила клопотання прокурора САП про застосування до вказаного підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави розміром 2,5 млн гривень. Крім того, на одеського бізнесмена покладено ряд процесуальних обов'язків, зокрема не відлучатися з м. Одеса та Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду та здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Також 15 травня 2020 року про підозру у причетності до вчинення злочину було повідомлено ще одній особі – а саме: оцінювачу майна (ч.1 ст.366 (службове підроблення)).

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.