Слідство щодо Богатирьової триває - прокуратура Києва

Повторне складання та вручення повідомлення про підозру колишній віцепрем'єр-міністрові - міністру охорони здоров’я законом не передбачено, слідство щодо неї триває.

Так прокоментували у прокуратурі Києва появу у ЗМІ інформації про скасування запобіжного заходу колишньому віце-прем`єр-міністру України - міністру охорони здоров`я Раїсі Богатирьовій.

“Співробітниками прокуратури м.Києва не складалось нове повідомлення про підозру колишньому віцепрем`єр-міністру України - міністру охорони здоров`я, оскільки чинними нормами КПК України не передбачено повторне складання та вручення ідентичного повідомлення про підозру, яке раніше вже було вручено підозрюваній”, - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 28 серпня 2019 року Печерським районним судом міста Києва до підозрюваної колишнього віцепрем`єр-міністра України-міністра охорони здоров`я був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням застави у розмірі 6 млн грн, яку 29 серпня 2019 року внесено.

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На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, підкреслили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Раїса Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року - міністром охорони здоров’я України.

У жовтні 2014 року вона була оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року - у міжнародний розшук. На той час її місцезнаходження було невідоме.

27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну і була затримана в аеропорту "Київ" (Жуляни).

28 серпня 2019 року Печерський райсуд столиці обрав колишній очільниці МОЗ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 6 млн грн.

29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу.

Її обвинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.