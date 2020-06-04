Суд скасував запобіжний захід Богатирьовій

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу Печерського райсуду Києва та відмовила у задоволенні клопотання про застосування до ексміністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляється на порталі "Судова влада України".

"Сьогодні, 4 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2019, якою до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу", - ідеться в повідомленні.

Зауважується, що суд апеляційної інстанції виходив з того, що Прокуратурою міста Києва були допущені грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру.

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Зазначається, що під час судового розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчим суддею Печерського районного суду Києва не було вжито заходів для усунення вказаних порушень кримінального процесуального закону.

"Дані порушення норм КПК України стали підставою для скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2019 та відмови у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу", - повідомляється на порталі.

Як повідомляв Укрінформ, Раїса Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року - міністром охорони здоров’я України.

У жовтні 2014 року вона була оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року - у міжнародний розшук. На той час її місцезнаходження було невідоме.

27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну і була затримана в аеропорту "Київ" (Жуляни).

28 серпня 2019 року Печерський райсуд столиці обрав колишній очільниці МОЗ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 6 млн грн.

29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу у сумі 6 млн грн.

Богатирьову обвинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.