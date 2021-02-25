До питної води на Донбасі скоро може потрапити радіація - Резніков

Тимчасово непідконтрольні уряду України території Донецької та Луганської областей перебувають на межі техногенно-екологічної катастрофи через радіаційне забруднення.

Як передає Укрінформ, про це в коментарі телеканалу "Дом" сказав віцепрем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Україна зверталася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням провести там моніторинг, проте Росія, зі свого боку, відмовляється навіть обговорювати цю ситуацію.

Він зазначив, що про цю загрозу знають і в ОБСЄ.

"Головуючий ОБСЄ пан Рама письмово відповів на моє звернення про те, що "ми вбачаємо величезні ризики техногенної катастрофи, пов'язані з радіаційним забрудненням". Нагадаю, що є шахта "Юний комунар", де в 1970-х роках був ядерний вибух. Вони не дбають про неї, не відкачують воду і, за нашою інформацією, радіоактивна вода дійшла до шару питної води", - повідомив Резніков.

Віцепрем'єрміністр додав, що забруднення води радіацією загрожуватиме не тільки ОРДЛО, а й Росії. Окрім того, забруднена вода може потрапити до Чорного моря, "а це вже ризик для всієї європейської спільноти".

"Тому ми вимагаємо допустити туди моніторингову місію МАГАТЕ, але росіяни, які мають суттєвий контроль на окупованих територіях, поки що перешкоджають цьому. Навіть у ТКГ відмовляються обговорювати це", - сказав Резніков.

Як повідомлялося, загроза радіаційного забруднення виникла після того, як майже три роки тому окупаційна влада в Донецьку припинила відкачування води з об'єкта "Кліваж" на шахті "Юнком". У 1979 році на шахті провели ядерний вибух, і до 2018 року з об'єкта відкачували воду, щоб радіація не піднімалася на поверхню. Але тепер небезпечне підприємство просто затопили.