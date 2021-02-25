На Закарпатті першим вакцинувався від коронавірусу лікар-інфекціоніст

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк, передає Укрінформ.

Шинкарюк привітав Закарпаття із першим вакцинованим лікарем.

Як повідомила в коментарі кореспонденту Укрінформу завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, 25 лютого на Закарпатті пройде перша сесія вакцинації від COVID-19 - щеплення отримають лікарі Обласної інфекційної лікарні.

“Першими для вакцинації обрали медиків саме цього закладу через те, що саме Обласна інфекційна лікарня першою вступила в боротьбу з коронавірусом на Закарпатті, сюди були госпіталізовані перші хворі, заклад і зараз залишається моношпиталем, де лікують ковідних хворих,” - сказала Тимчик.

В перший день кампанії з вакцинації щеплення від коронавірусу отримали 10 медиків Обласної інфекційної лікарні, повідомляє Закарпатська ОДА у Фейсбуці.

За медиками, які першими зробили щеплення, спостерігатимуть їхні сімейні лікарі.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці, 25 лютого, на Закарпаття доставили першу партію вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield) від коронавірусу. Область отримала 14,5 тис.доз.

Вакцинація продовжиться в Обласній інфекційній лікарні також і завтра, 26 лютого, сказала Тимчик.

На Закарпатті першочергово планують вакцинувати 38 медичних працівників із мобільних бригад з імунізації та 1620 медиків, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Надалі мобільні бригади вакцинуватимуть працівників і мешканців інтернатів чи інших спеціалізованих закладів догляду за літніми людьми.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.