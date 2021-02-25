Вакцинація на Харківщині: щеплення зробили 20 медикам

На Харківщині 25 лютого вакцинувалися від коронавірусу перші 20 медичних працівників, решта медиків зі списків «першої хвилі» вирішують, чи робитимуть щеплення вакциною Covishield.

Про це на брифінгу на території обласної інфекційної лікарні повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день перші 20 медичних працівників щеплення отримали. Всі інші, коли приймуть рішення щодо вакцинації, з завтрашнього дня можуть вакцинуватися», - повідомив Бондарчук.

Початок вакцинації на Харківщині / Фото: Харківської ОДА

Повна інформація про вакцину отримана вчора ввечері, тому медики вирішують, наголосив Бондарчук.

Читайте також: На Львівщині від коронавірусу вакцинували перших медиків

За словами директора обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, вакциною Covishield погодилися привитися 30 співробітників його закладу (всього в лікарні 308 співробітників).

«30 співробітників погодилися, і я готовий вакцинуватися, хоча, як ви знаєте, я перехворів. Коли від початку йшлося про вакцину Pfizer, вакцинуватися хотіло значно більше медиків», - зазначив Нартов.

Читайте також: У Запоріжжі від коронавірусу першим вакцинували анестезіолога

Директор закладу повідомив, що першою в Харкові щеплення зробили виконувачу обов’язків завідувача одного з відділень лікарні.

«Це жінка, яка працює у ковідному відділенні з тяжкими хворими, які залежать від кисню. У цьому відділенні, напевно, найбільше вірусне навантаження, тож ймовірність інфікування лікарів вища», — сказав Нартов, додавши, що лікарка не хворіла на коронавірус.

Від понеділка, 1 березня, вакцинація проводитиметься і в районах області.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, і яка була закуплена за кошти держбюджету. Харківщина отримала 30,4 тис. доз, що вистачить на вакцинацію 15200 осіб.