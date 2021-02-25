На Львівщині від коронавірусу вакцинували перших медиків
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я багато років працюю в інфекційній лікарні, бачила багато різних хвороб, їх завершення і наслідки. Я працюю завідувачем 4-го відділення нашої лікарні, яке від початку пандемії лікує хворих на коронавірус і вже я стільки надивилася, як хвороба вимучує людей, що не мала сумнівів щодо щеплення. Адже тільки шляхом вакцинації можна зупинити коронавірус», - розповіла лікар.
Алексанян не була інфікована коронавірусом. Після щеплення себе почуває добре, «якби не брали коментарі, то вже б і забула», додала вона.
Наступним від коронавірусу вакцинували директора Львівської обласної клінічної лікарні Сергія Федоришина. Очільник Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис зазначив, що керівник лікарні теж почувається добре і вже приступив до своїх професійних обов’язків.
«Таким чином він показав приклад своїм колегам», - додав Чемерис.
Зараз на Львівщині щеплення проводить лише одна мобільна бригада, яка напередодні повернулася зі спеціалізованих курсів у Києві, тому сьогодні планують вакцинувати близько 50-ти чоловік. Загалом в області щеплення будуть проводити 14 мобільних бригад, 10 – у Львові і 4 – в районах.У Львові 25 лютого розпочалася вакцинація медиків від коронавірусу/ Фото: Маркіян Лисейко
Перша партія вакцини від коронавірусу на Львівщину, зокрема й місто Львів, надійшла у ніч на 25 лютого. Це 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), якою планують вакцинувати 21 100 осіб (по дві дози на одну людину).
Як повідомляв Укрінформ, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.