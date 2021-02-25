На Львівщині від коронавірусу вакцинували перших медиків

У Львові першою від коронавірусу вакцинували лікаря-інфекціоніста Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Тамілу Алексанян.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я багато років працюю в інфекційній лікарні, бачила багато різних хвороб, їх завершення і наслідки. Я працюю завідувачем 4-го відділення нашої лікарні, яке від початку пандемії лікує хворих на коронавірус і вже я стільки надивилася, як хвороба вимучує людей, що не мала сумнівів щодо щеплення. Адже тільки шляхом вакцинації можна зупинити коронавірус», - розповіла лікар.

Алексанян не була інфікована коронавірусом. Після щеплення себе почуває добре, «якби не брали коментарі, то вже б і забула», додала вона.

Наступним від коронавірусу вакцинували директора Львівської обласної клінічної лікарні Сергія Федоришина. Очільник Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис зазначив, що керівник лікарні теж почувається добре і вже приступив до своїх професійних обов’язків.

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«Таким чином він показав приклад своїм колегам», - додав Чемерис.

За словами Алексанян, увесь колектив інфекційної лікарні має бажання вакцинуватися, проте зараз зможуть зробити це лише ті, хто перехворів коронавірусом більше як пів року тому, або ті, хто не був інфікованим. Читайте також: Першою COVID-вакцину у Миколаєві отримала завідувачка реанімації

Зараз на Львівщині щеплення проводить лише одна мобільна бригада, яка напередодні повернулася зі спеціалізованих курсів у Києві, тому сьогодні планують вакцинувати близько 50-ти чоловік. Загалом в області щеплення будуть проводити 14 мобільних бригад, 10 – у Львові і 4 – в районах.

У Львові 25 лютого розпочалася вакцинація медиків від коронавірусу/ Фото: Маркіян Лисейко

Перша партія вакцини від коронавірусу на Львівщину, зокрема й місто Львів, надійшла у ніч на 25 лютого. Це 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), якою планують вакцинувати 21 100 осіб (по дві дози на одну людину).

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Як повідомляв Укрінформ, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.