У Запоріжжі від коронавірусу першим вакцинували анестезіолога

У Запоріжжі від COVID-19 вакцинували першого медика. Ярослав Наговський працює лікарем-анестезіологом в 7-й запорізькій міській лікарні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прийняв рішення вакцинуватися, бо хвороба є небезпечною. Я бачу, які тяжкі наслідки мають люди, які до нас госпіталізуються. Вакцинувався 45 хвилин тому. Почуваю себе добре», - сказав лікар.

Зазначається, що до 7-ї лікарні він прийшов працювати в серпні 2020 року після інтернатури.

За словами лікаря мобільної бригади, лікаря вищої категорії Олександра Потапова, сьогодні, до початку брифінгу, були вакциновані 23 медичні працівники. Побічних дій не було в жодного.

У Запоріжжі розпочалася вакцинація від ковіда / Фото Дмитра Смольєнка

Він нагадав, що після вакцинації може бути температура, слабкість, а відкритий флакон може зберігатись 6 годин.

Першу партію вакцин AstraZeneca (Covishield) - це 24 000 доз, область отримала в ніч з 24 на 25 лютого. В області хворих на коронавірус приймає 21 медичний заклад. Медичну допомогу надають майже 4000 медичних працівників, з яких близько 1300 вже надали згоду на щеплення.

«25% відмовляються. Це власна позиція людей. Ще 30% перехворіли і мають відтермінувати щеплення на пів року», - сказала координатор з вакцинації обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Марина Колерова.

Всього на першому етапі в області щеплення мають зробити майже 5000 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, вакцинацію провели в п'яти областях: Черкаська область – 80 щеплень Житомирська – 40, Київська – 19, Вінницька – 10, Чернігівська – 10.

За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 132 нові випадки захворювання на COVID-19. Всього в області зареєстровано 69218 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 3663 – серед дітей та 4014 серед медичних працівників. Одужал – 64966.

В Україні станом на 25 лютого зафіксовано 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з початку пандемії - 1 325 841.