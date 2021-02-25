Першою COVID-вакцину у Миколаєві отримала завідувачка реанімації
Про це повідомляє управління охорони здоров'я міської ради у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Перші вакциновані – це медичні працівники КНП ММР «Міська лікарня №3», які лікують хворих на COVID-19. Найпершою, кому зробили укол препаратом CoviShield стала завідувач реанімаційним відділенням Олена Купрєєва», - йдеться у повідомленні.
Далі вакцину зробили лікарю-інфекціоністу Карині Фатьяновій і директору лікарні № 3 Юрію Дячуку.
Перед вакцинацією їм виміряли температуру і провели інструктаж. Після - обов'язкове півгодинне спостереження, щоб убезпечити вакцинованого від можливої реакції на препарат.
Як повідомлялося, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.