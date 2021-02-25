Першою COVID-вакцину у Миколаєві отримала завідувачка реанімації

У Миколаєві стартувала вакцинація проти COVID-19: першою вакцину отримала завідувачка реанімації міської лікарні №3.

Про це повідомляє управління охорони здоров'я міської ради у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Перші вакциновані – це медичні працівники КНП ММР «Міська лікарня №3», які лікують хворих на COVID-19. Найпершою, кому зробили укол препаратом CoviShield стала завідувач реанімаційним відділенням Олена Купрєєва», - йдеться у повідомленні.

Далі вакцину зробили лікарю-інфекціоністу Карині Фатьяновій і директору лікарні № 3 Юрію Дячуку.

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Перед вакцинацією їм виміряли температуру і провели інструктаж. Після - обов'язкове півгодинне спостереження, щоб убезпечити вакцинованого від можливої реакції на препарат.

Як повідомлялося, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.