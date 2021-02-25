Першими у Києві вакцинували 30 медиків мобільних бригад та Олександрівської лікарні

У Києві вакцину від COVID-19 отримали уже 30 медиків мобільних бригад та Олександрівської лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Станом на 11:30 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), провакциновано 30 медиків, усі почуваються добре", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві розпочалася вакцинація проти коронавірусу.

У Києві стартувала вакцинація проти COVID-19 / Фото: kyivcity.gov.ua

Першим щеплення проти коронавірусу отримав завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

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Столиця отримала від Міністерства охорони здоров’я 42 600 доз вакцин виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).