У Чернівцях від коронавірусу вакцинували першого медика

У Чернівцях від COVID-19 вакцинували першого буковинця, ним став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

"Дихання спокійне, жодних скарг". Це слова першого вакцинованого буковинця – дитячого лікаря-анестезіолога Олександра Тесліцького", - повідомив Осачук.

За його словами, лікар уже давно вирішив, що зробить щеплення одразу, як тільки з’явиться така можливість. Працюючи у реанімації, він міг спостерігати як важко може перебігати хвороба.

Сьогодні планують розпочати щеплення медиків мобільних бригад.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 25 лютого до Чернівців привезли перші 15 тисяч доз вакцини від COVID-19.

У вівторок, 23 лютого, в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету.

У середу в Україні стартував процес вакцинації: перше щеплення від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у "ковідному" відділенні Черкаської обласної лікарні.

Станом на 25 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу – 8 147.

Фото: facebook.com/SergiiOsachuk