Суд у справі Федини і Звіробій перенесли на 8 квітня

Галицький районний суд Львова 25 лютого вкотре не зумів провести підготовче засідання у справі за обвинуваченням волонтерки Марусі Звіробій і народної депутатки від «Європейської Солідарності» Софії Федини.

Про це повідомив адвокат захисту Андрій Писаренко у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні Президент, як процесуальний потерпілий, за заявою якого і було розпочато кримінальне провадження щодо Софії Федини та Марусі Звіробій-Біленької, не приїхав до Галицького районного суду м. Львова. Послався на щільний робочий графік», - зазначив адвокат.

За його словами, прокурори також не з'явилися на процес.

Наступне засідання призначено на 8 квітня.

Під стінами суду, де мало відбутися засідання, на підтримку Звіробій і Федини вже традиційно зібралися десятки людей: активісти, волонтери, військові, депутати -представники партії «Європейська Солідарність».

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року українська волонтерка та військова Маруся Звіробій разом із народною депутаткою від "ЄС" Софією Фединою у відеозверненні обговорили спілкування Президента Володимира Зеленського з добровольцем у Золотому, припустивши, що в одній із таких поїздок Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Раніше розгляд справи відбувався в Печерському суді Києва. У лютому 2020 року ДБР вручило підозри Федині та Звіробій, також їм обрано запобіжні заходи у вигляді особистих зобов’язань. Галицький районний суд Львова вперше призначив підготовче засідання у цій справі ще 12 серпня 2020 року. З того часу справа не зрушила з місця через різні причини.