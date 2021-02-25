Перше щеплення від коронавірусу зробили на Житомирщині

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії міської лікарні Житомира №2 Василь Шутенко першим в області отримав щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вакцинуватися потрібно, бо COVID-19 – це виклик. При будь-якому вакцинуванні ми не можемо на 100% гарантувати, що не захворіємо, ми можемо перенести ту ж хворобу, але в легкій формі», - зазначив Шутенко.

Він додав, що перехворів на COVID-19 навесні, а наприкінці осені ІФА-тест уже не показав у його організмі антитіл.

У житомирську лікарню №2 доставили 40 доз вакцини, їх розподілять між лікарями, які надають допомогу пацієнтам із коронавірусом.

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Як розповів начальник відділу департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Сергій Березовський, в області хворих з коронавірусом приймає 21 лікарня. Таким пацієнтам надають допомогу майже 8,5 тис. медпрацівників, з яких погодилися вакцинуватися понад 900.

Загалом область отримала 17 300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca. На першому етапі планують зробити щеплення понад 3,6 тис. людей.

На Житомирщині від початку пандемії лабораторно підтверджено 48 904 випадки COVID-19, 43 960 пацієнтів одужали, 820 померли.

Як повідомлялося, в Україні 24 лютого стартувала вакцинація від коронавірусу. Перше щеплення отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у Черкаській обласній лікарні.

Станом на 24 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 317 694 випадки COVID-19, з них за останню добу 5850.