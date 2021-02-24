У Харкові депутата ОПЗЖ та її прихильників погнали з площі активісти

Дві групи чоловіків чисельністю у понад 20 осіб побилися на площі Конституції неподалік Харківської міської ради, де проходила чергова сесія з вирішення, у тому числі, питань щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

Як розповів кореспонденту Укрінформу лідер харківського осередку "Національний корус" Костянтин Немічев, сутичка сталася за участю прихильників "Опозиційної платформи - За життя" та патріотично налаштованими харків'янами.

"Прихильники ОПЗЖ, включаючи голову міського осередку партії Андрія Лесика, почали розповідати, що в країні йде громадянський конфлікт, та про увічнення Жукова. Тому патріотично налаштовані харків'яни дали їм відсіч", - пояснив Немічев.

У результаті, за його словами, прихильники ОПЗЖ побігли з площі "чи не під колесами авто", а Лесик забіг до будівлі міської ради".

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Як пояснили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація щодо конфлікту та можливих травмованих наразі перевіряється.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом бійки між групою чоловіків під час сесії Харківської міської ради.

«24 лютого о 10:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції №3 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що на проїзній частині біля площі Конституції відбувається бійка між чоловіками. За фактом події слідчий районного управління поліції вніс відомості до ЄРДР за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років», - йдеться у повідомленні поліції.

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У поліції поінформували, що 24 лютого близько 12:00 до поліції з заявою звернувся 43-річний чоловік, який повідомив, що двоє осіб намагаються заволодіти майном міськради. На місці працювала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції №3.

Поліцейські з’ясували, що двоє чоловіків під час сесії ради зняли барельєф у вигляді ордену зі стіни на першому поверсі установи.

Наразі інформацію зареєстровано в Єдиному обліку районного управління поліції. Перевірка заяви триває. Поліція встановлює учасників події та обставини інциденту.

Як повідомляв Укрінформ, під час чергової третьої сесії Харківської міської ради нового скликання депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрія Лесика, який відмовився виступати українською, зігнали з трибуни.

Фото: mykharkov.info