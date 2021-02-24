У Харкові депутата ОПЗЖ зігнали з трибуни під крики «чемодан – вокзал – Росія»

Під час чергової третьої сесії Харківської міської ради нового скликання депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрія Лесика, який відмовився виступати українською, зігнали з трибуни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коли Лесик розпочав говорити з трибуни сесії російською мовою, деякі депутати, а також представники громадськості, присутні у залі, обурилися та почали вимагати, щоб депутат, за законом, виступав українською. Після того, як той відмовився і назвав події Євромайдану "збройним державним переворотом", низка депутатів і активістів зігнала Лесика з трибуни.

Під час конфлікту головуючий на сесії секретар Харківської міської ради Ігор Терехов спробував заспокоїти присутніх, але представники громадськості почали скандувати на адресу Лесика: "Чемодан – вокзал – Росія".

Тоді Терехов позбавив Лесика слова та запропонував йому зайняти своє місце: "Ви зараз провокуєте залу. Ми з вами домовлялися, що в сесійній залі не буде ніякої політики, ми всі працюємо на Харків".

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого два десятки прихильників ОПЗЖ під час пікету біля Харківської міської ради виступили проти відкриття ринку землі. Тоді ж представники партії "Демократична Сокира", які теж зібралися біля міськради, виступили проти лідера міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика.

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29 жовтня 2020 року у Харкові патріоти розмалювали міський офіс ОПЗЖ. На фото з місця події видно, що на будівлі залишили трафаретні малюнки із портретом Василя Стуса та написом "Заборонена правда - все одно правда". Також на табличці із прізвищем керівника міського осередку ОПЗЖ Андрія Лесика залишили напис: "Сєпар".