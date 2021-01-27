На Харківщині під час сесії побились депутати міськради

У місті Ізюм на Харківщині під час сесії міськради побилися два депутати – представники партій «Опозиційна платформа – За життя» та «Нові обличчя», за їхніми заявами поліція відкрила кримінальну справу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Після бійки до поліції надійшло дві заяви, які слідством кваліфіковано за двома статтями - ч. 1 ст. 125 ККУ (Легкі тілесні ушкодження)», - повідомили в поліції.

Бійка сталася у вівторок, 26 січня, на третій годині сесії між Денисом Штейманом («Опозиційна платформи — За життя») та Анатолієм Жидковим («Нові обличчя»). До того в залі тривали суперечки щодо питань, які ставилися на голосування. Лунали крики, деякі депутати ходили залом, мер міста Валерій Марчекно просив депутатів заспокоїтися та сісти на місця.

Бійка ж почалася, коли депутат Штейман підійшов до Жидкова впритул, знімаючи його на телефон. Жидков вдарив Штеймана, до них кинулися інші депутати, мер і представники поліції, що чергували на сесії, намагаючись їх розтягнути.

Зрештою депутатів розвели в різні боки, міський голова оголосив перерву в засіданні.

Ізюм – місто обласного значення Харківської області, центр Ізюмського району, одне з найстаріших міст Слобідської України на берегах Сіверського Дінця біля підніжжя гори Крем’янець, у 127 кілометрах на південний схід від Харкова. Населення складає близько 47 тис. чоловік. Через Ізюм проходять дороги міжнародного сполучення: автомобільна траса Київ – Харків – Довжанський та залізнична магістраль на Північний Кавказ.