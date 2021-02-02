Привітання з фото Путіна: владу Миколаєва закликають відсторонити депутата ОПЗЖ

У Миколаєві вимагають у депутатів міської ради, які зібралися на чергову сесію, оцінити дії депутата фракції ОПЗЖ Максима Невінчанного, якій привітав городян з Новим роком з фото президента РФ Путіна.

На вході їх намагалася зупинити охорона, але згодом пропустила всіх до зали, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Члени Асоціації учасників і інвалідів АТО, матері загиблих воїнів, представники Нацкорпусу розгорнули біля трибуни сесії плакати з написами «Нам потрібен закон проти колаборантів», «Ні ватному реваншу».

«Сьогоднішнім заходом ми хочемо продемонструвати своє ставлення до депутата Невінчанного, який привітав миколаївців за участі президента ворожої держави. Такі люди не можуть представляти нашу громаду в депутатському корпусі і ми хочемо, щоб міська рада дала оцінку цій події», - сказав голова ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» Ілля Шполянський.

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Поводяться присутні спокійно, тому міський голова Олександр Сєнкевич розпочав сесію. При цьому він попросив депутатів вшанувати загиблих воїнів хвилиною мовчання, зважаючи на те, що в залі присутні матері загиблих, які тримають в руках портрети своїх синів.

Наразі депутати обговорюють питання порядку денного.

Як повідомляв Укрінформ, прізвище депутата Миколаївської міської ради від фракції ОПЗЖ Максима Невінчанного внесено до бази сайту «Миротворець» за те, що він 31 грудня «привітав» Україну з Новим роком з фотографією Путіна.

фото: НикВести