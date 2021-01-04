Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ потрапив до бази «Миротворця»

Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт «Миротворець».

«Депутат Миколаївської обласної ради від партії ОПЗЖ Максим Нєвєнчанний потрапив в гучний скандал, коли 31 грудня «привітав» Україну з Новим роком фотографією президента РФ Володимира Путіна. Фото він опублікував на своїй особистій сторінці у Фейсбуці», - йдеться на сайті.

Зазначається також, що «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву «про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку».

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Варто зауважити, що Нєвєнчанний був депутатом Миколаївської обласної ради минулого скликання від ОПЗЖ. Наразі він обраний депутатом Миколаївської міської ради від тієї ж партії.

У Миколаєві він відомий своєю проросійською позицією, очолює обласний осередок проросійської громадської організації «Український вибір», яка має стосунок до народного депутата Віктора Медведчука.