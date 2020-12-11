Секретар РНБО назвав візит Медведчука до Москви інформатакою на владу України

Візит голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука до Москви має безпосереднє відношення до національної безпеки України та є інформаційною атакою на керівництво держави.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Поїздка цих панів (Віктора Медведчука та представників ОПЗЖ до Москви – ред.) має безпосереднє відношення до національної безпеки, тому що зараз відбувається інформаційна, психологічна атака на Президента, на уряд України, на все українське населення. Ця атака відбувається з боку Російської Федерації», - заявив Данілов.

Він наголосив: «Це йде професійно розроблена психологічна інформаційна атака на Україну, яка здійснюється через ті канали, що перебувають у підпорядкуванні зрозуміло кого».

Данілов також нагадав, що вже 25 грудня 2019 року Апарат РНБО був проінформований про загрозу пандемії та про важливість вакцинації.

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«Ми поставили на моніторинг всі компанії у світі, які займаються цим питанням. На сьогоднішній день їх 227… і 13 компаній - на остаточному етапі вироблення цих вакцин. Жодна вакцина офіційно ніде не зареєстрована, крім Англії, яка почала процес вакцинації», - розповів очільник Радбезу.

Він також уточнив, що згідно з оперативними даними, із 13 вакцини на фінальній стадії розробки лише вісім є дійсно є перспективними. «І російської вакцини серед них і близько немає», - вказав Данілов.

Коментуючи питання щодо так званих домовленостей Медведчука про виробництво російської вакцини «Спутник V» у Харкові, він зазначив, що це виключено. Підприємство не має необхідного обладнання, крім того, російська вакцина не пройшла відповідної реєстрації.

«Російська Федерація може в найкращому разі тільки в травні місяці отримати будь-яку цивілізовану реєстрацію. Доти - це незрозуміло що», - сказав Данілов, додавши, що якби якість цієї вакцини не викликала сумніву, то вакцинованих росіян уже було б багато.

Очільник РНБО також повідомив, що в Україні в першому кварталі 2021 року планується розпочати вакцинацію від коронавірусу.

«Ми розраховуємо, що в першому кварталі наступного року ми почнемо вакцинування нашого населення. Ми чітко розуміємо скільки ми отримаємо вакцини, від кого... Прийнято рішення, що як тільки відбудеться реєстрація ВООЗівська, або європейська, або американська, то у нас реєстрація буде по скороченій процедурі», - зазначив Данілов.

Він також запевнив, що питання логістики, зберігання вакцини, необхідної кількості медперсоналу для вакцинації вже розроблені.

«Найближчим часом з’явиться публічний медичний портал Апарату Нацбезпеки і оборони, де кожен громадянин України зможе побачити, куди він може прийти й отримати вакцину», - повідомив очільник РНБО.

Фото: ФБ