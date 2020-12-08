У Харкові червоною фарбою обляпали офіс ОПЗЖ

У Харкові невідомі пошкодили вивіски на партійному офісі "Опозиційної платформи – За життя", що на вулиці Полтавський шлях, 22, у центральній частині Харкова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі харківської організації "Фрайкор".

"Підготовка ОПЗЖ до першого засідання міської та обласної ради йде повним ходом. Невідомі патріоти нагадують, що колоборантам не місце у владі на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

На фото, які прикріплено до повідомлення, можна побачити, що табличка громадської приймальні ОПЗЖ, розміщена на фасаді будівлі, залита червоною фарбою. також червоним залита підлога під'їзду офісу ОПЗЖ.

Як сказав кореспонденту Укрінформу телефоном новообраний депутат міської ради, лідер міської організації ОПЗЖ Андрій Лесик, це відбувається не вперше: "Пошкодження зроблено вночі. Зараз їду до офісу, будемо прибірати. Поліцію викликано".

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня Харківська міська ТВК призначила сесію новообраного складу депутатів міської ради на 9 грудня. Водночас сесія нової Харківської обласної ради відбудеться, за планом, 11 грудня.

12 листопада в Харкові невідомі пошкодили фасад партійного офісу "Опозиційної платформи – За життя", що на вулиці Полтавський шлях, 22. Вивіску громадської приймальні голови міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика та громадської приймальні цієї партії залили червоною фарбою. Потьоки червоної фарби було видно і на сходинках, що ведуть до партійного офісу ОПЗЖ.

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29 жовтня у Харкові размалювали міський офіс ОПЗЖ. На фото з місця події видно, що на будівлі залишили трафаретні малюнки із портретом Василя Стуса та написом "Заборонена правда - все одно правда". Також на табличці із прізвищем керівника міського осередку ОПЗЖ Андрія Лесика залишили напис: "Сєпар".

5 жовтня у Харкові невідомі пошкодили банер на фасаді офісу "ОПЗЖ", що на вулиці Полтавський шлях, 22 у Харькові. На місце події прибула поліція, складений протокол.

Вночі 26 серпня невідомі пошкоджили плакат та адресну табличку на офісі партії "ОПЗЖ", що на вулиці Полтавський шлях, 22. Поліція, яка прибула на місце, склала протокол.

Фото: Андрій Лесик/ФБ