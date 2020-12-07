Мером Кривого Рогу став висуванець ОПЗЖ - міська ТВК

Як передає кореспондент Укрінформу, такі результати оголосив голова Криворізької міської ТВК Валентин Орлов.

“Увечері 7 грудня Криворізька міська територіальна виборча комісія прийняла протоколи від ТВК усіх 7 районів міста. За результатами виборів міського голови Кривого Рогу перемогу здобув висуванець партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов, за якого проголосувало понад 97,5 тисяч виборців (56,97%). За конкурента Павлова, висуванця партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика проголосувало близько 70 тисяч виборців (40,49%)”, - зазначив Орлов.

Також Валентин Орлов повідомив, що 4339 бюлетенів визнані зіпсованими.

Усього в голосуванні взяла участь більш ніж 171 тисяча виборців.

Новообраний мер подякував жителям Кривого Рогу за підтримку і довіру.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг відбулося повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня було включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обирали між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано з судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але в одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.