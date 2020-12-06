Явка на дільницях у Кривому Розі склала 35,14% – міська ТВК

У Кривому Розі на виборчі дільниці для голосування прийшли 170 390 криворіжців, це 35,14% від кількості виборців, які були включені в списки.

Як передає Укрінформ, про це о 20:40 повідомив голова міської територіальної виборчої комісії в Кривому Розі Валентин Орлов, інформує “Перший Криворізький".

“Отже явка на дільницях у Кривому Розі склала 35,14%”, - сказав Орлов.

Видання відзначає, що що 27 березня 2016 року в повторному голосуванні взяли участь 282 тисяч 382 чоловіка.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Своє рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано у судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.