На повторних виборах у Кривому Розі зафіксували 92 порушення – ОПОРА

На повторних місцевих виборах у Кривому Розі Дніпропетровської області станом на 19.00 зафіксовано 92 порушення.

Як передає Укрінформ, про це під час онлайн-марафону у неділю ввечері повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Станом на цю годину, до Національної поліції України в місті Кривий Ріг надійшло 28 заяв і повідомлень, за якими здійснюються якісь процесуальні дії. За даними спостерігачів ОПОРИ, зафіксовано 92 інциденти безпосередньо в приміщеннях для голосування, де вони і працюють", - сказала Айвазовська.

За її словами, з них найпоширенішими є недостатнє матеріально-технічне забезпечення, 16 інцидентів пов'язані з демонстрацією виборчого бюлетеня, крім того, є факти фотографування бюлетеня, а також 10 фактів присутності сторонніх осіб.

Крім того, досудове слідство проходить за фактом виявлення декількох бюлетенів у туалеті однієї з дільниць, а також за одним можливим фактом підкупу виборців. Також оформлено 3 адмінпротоколи за фактом знищення бюлетенів виборцями.

Як додав координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Дніпропетровській області Вадим Головченко, відомо, що в мережі Інстаграм розміщено інформацію про розіграш 3 iPhone 12, AirPods Pro. Для цього, начебто, пропонується прийти й проголосувати на виборах, ім’я кандидата не вказується, зробити селфі так, щоб не видно було волевиявлення. Результати розіграшу обіцяють 8 грудня.

“Люди, які бажають взяти в цьому участь і фотографуються у виборчих дільницях, але часто роблять це з порушенням законності”, - додав Головченко.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Своє рішення кандидат пояснив станом здоров’я.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано у судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.