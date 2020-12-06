Кривий Ріг: зафіксували голосування за додатком «Дія» та закордонним паспортом

У Кривому Розі члени кількох комісій дозволили проголосувати виборцям без паспортів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА.

“На ВД №121518 (спортивний клуб "Локомотив", хол, 1-й поверх) члени комісії видали бюлетень за пред’явленням мобільного додатку «Дія». Після зауваження спостерігача ОПОРИ члени комісії пообіцяли такого більше не робити”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, подібна ситуація була зафіксована на ВД №121714 (Криворізький професійний будівельний ліцей, фойє, 1-й поверх).

Крім того, на виборчій дільниці №121545 виборцеві комісія дозволила голосувати за закордонним паспортом. Комісія голосувала за вказане питання і вирішила бюлетень такому виборцю надати.

Таке голосування комісії спостерігачка зафіксувала на відео.

Як відомо, відповідно до п.1 та 2 ч.1, ч. 6 ст. 8 Виборчого кодексу України підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях під час голосування на місцевих виборах є 1) паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки); 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

Читайте також: У Кривому Розі бюлетені знайшли у вбиральні школи

ОПОРА нагадує, що відповідно до ч. 1 ст. 158-1 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність за надання або отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особою, яка не має права його надавати чи отримувати, або надання виборцю, учаснику референдуму заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі, або голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, незаконне опускання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі до виборчої скриньки.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я.