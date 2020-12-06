У Кривому Розі бюлетені знайшли у вбиральні школи

У Кривому Розі бюлетені знайшли у вбиральні школи

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Укрінформ
У Кривому Розі на одній з дільниць після приїзду довіреної особи кандидата в супроводі журналістів у вбиральні були знайдені бюлетені з позначками.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

“На виборчу дільницю №121622 (Криворізька гімназія №101 КМР, фойє) прибула довірена особа одного кандидата на посаду голови разом із представниками ЗМІ. Відразу після їхньої появи у приміщенні до них підійшла сторож гімназії, яка повідомила всім присутнім, що у туалеті закладу вона знайшла 2 предмети, зовні схожі на бюлетені”, - йдеться в повідомленні.

Про інцидент повідомлено поліцію.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Своє рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

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Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано у судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.

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