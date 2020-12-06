У Кривому Розі бюлетені знайшли у вбиральні школи

У Кривому Розі на одній з дільниць після приїзду довіреної особи кандидата в супроводі журналістів у вбиральні були знайдені бюлетені з позначками.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

“На виборчу дільницю №121622 (Криворізька гімназія №101 КМР, фойє) прибула довірена особа одного кандидата на посаду голови разом із представниками ЗМІ. Відразу після їхньої появи у приміщенні до них підійшла сторож гімназії, яка повідомила всім присутнім, що у туалеті закладу вона знайшла 2 предмети, зовні схожі на бюлетені”, - йдеться в повідомленні.

Про інцидент повідомлено поліцію.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Своє рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано у судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.