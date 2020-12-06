ОПОРА фіксує перші порушення на виборах мера в Кривому Розі

Спостерігачі ОПОРИ фіксують на дільницях у Кривому Розі присутність сторонніх осіб, а саме - поліцейських та представників екзитполу на двох дільницях.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала пресслужба ГМ ОПОРА.

“На виборчій дільниці №121706 в приміщенні дільниці присутні поліцейські. Проте дільниця розташована в школі, ще є 3 інші дільниці. А приміщення розподілені таким чином, що якщо поліцейські вийдуть за двері дільниці №121706, то опиняться вже в приміщенні для голосування іншої дільниці”, - йдеться в повідомленні ОПОРИ.

Також зазначено, що представники екзитполу від дослідницької організації ФОП Дузь О. В. проводять опитування виборців безпосередньо в приміщенні виборчої дільниці №121551. Спостерігач ОПОРИ повідомив про цей інцидент поліцію та голову ДВК.

Спостерігачі зафіксували ще на двох дільницях сторонніх осіб, яких важко ідентифікувати. Так, на виборчій дільниці №121714 в приміщенні для голосування до членів виборчої дільниці підходять і спілкуються треті особи, які не мають безпосереднього відношення до голосування. А на виборчу дільницю №121538 завітала людина, яка представилась як представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, проте він без форменого одягу і його важко ідентифікувати як представника ДСНС.

“На ВД №121628 (Палац культури "Інгулець", дзеркальна зала, 2-й поверх) виборець проголосував поза кабінкою посеред приміщення для голосування”, - йдеться в повідомленні.

Також на одній з дільниць спостерігачі виявили, що на одному зі входів немає пандуса, відсутній вказівник про наявність належного входу для осіб з інвалідністю, а сама дільниця знаходиться на другому поверсі. Попри те, що виділена кабінка для осіб з підвищеною температурою, для осіб з інвалідністю кабінки не виділено.

На виборчій дільниці №121679 (міський комунальний заклад «Палац культури «Мистецький» КМР, хол-1, 1-й поверх) ранковий протокол під час ранкового засідання не вівся. Протокол робився вже під час голосування через те, що не було секретаря комісії.

Відзначили спостерігачі й те, що на виборчій дільниці №121700 (ліцей, фойє, 1-й поверх) один член комісії видає виборчі бюлетені.

В ОПОРІ нагадують, що згідно з ч. 8 ст. 36 Виборчого кодексу України на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, посадові особи відповідного територіального та регіонального представництва Центральної виборчої комісії, члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій партій) (не більше однієї особи від одного кандидата, однієї партії (організації партії), офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (не більше ніж двох осіб від однієї громадської організації), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

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Відповідно до ч. 9 ст. 36 цього ж Кодексу інші особи, крім зазначених у частині восьмій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Своє рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.