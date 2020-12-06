Всі виборчі дільниці у Кривому Розі відкрилися вчасно - поліція

У Кривому Розі, де у неділю, 6 грудня, відбуваються повторні вибори міського голови, всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Криворізький відділ поліції у Фейсбуці.

“О 8:00 почали роботу 294 дільниці. Нагадаємо, що голосування триватиме до 20.00. До несення служби у день виборів приступили близько тисячі правоохоронців. Поліцейські несуть службу з охорони публічної безпеки та порядку на виборчих дільницях”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у “день тиші” до поліції Кривого Рогу повідомлень про порушення виборчого законодавства не надходило.

Водночас, з початку виборчої кампанії до поліції Кривого Рогу надійшло 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Складено 21 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу.

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За інформацією Центральної виборчої комісії, повторне голосування відбудеться на 294 виборчих дільницях, участь у ньому можуть взяти орієнтовно понад 484,8 тис. виборців.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

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Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 6 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано із судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.