Всі виборчі дільниці у Кривому Розі відкрилися вчасно - поліція
Як передає Укрінформ, про це повідомив Криворізький відділ поліції у Фейсбуці.
“О 8:00 почали роботу 294 дільниці. Нагадаємо, що голосування триватиме до 20.00. До несення служби у день виборів приступили близько тисячі правоохоронців. Поліцейські несуть службу з охорони публічної безпеки та порядку на виборчих дільницях”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у “день тиші” до поліції Кривого Рогу повідомлень про порушення виборчого законодавства не надходило.
Водночас, з початку виборчої кампанії до поліції Кривого Рогу надійшло 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Складено 21 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу.
За інформацією Центральної виборчої комісії, повторне голосування відбудеться на 294 виборчих дільницях, участь у ньому можуть взяти орієнтовно понад 484,8 тис. виборців.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.
До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.
Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.
Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 6 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано із судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.