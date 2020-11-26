Зеленський узяв участь в обговоренні перспектив розвитку Кривого Рогу

Президент Володимир Зеленський, який перебуває на Дніпропетровщині, взяв участь у обговоренні перспектив розвитку та екологічної ситуації у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

«Життя в Україні має бути комфортним, безпечним і сучасним. Я сьогодні перебуваю у Кривому Розі, де ми прагнемо бачити таке життя. Ми цього хочемо і вже це робимо», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що навколо Кривого Рогу будують нові дороги, які з’єднують місто з іншими областями.

«Я сьогодні побачив, що є шляхи Кривий Ріг – Кропивницький, Кривий Ріг – Дніпро, Кривий Ріг – Миколаїв. Залишився один великий шлях – до Запоріжжя. Наступного року ми закінчимо цю дорогу. Це з’єднання нашого прекрасного міста з іншими прекрасними містами України», – зауважив Президент.

Він наголосив, що влада Кривого Рогу має працювати разом з центральною владою задля розвитку міста.

Учасники зустрічі обговорили перспективи розвитку Кривого Рогу. Зокрема, кандидат на посаду Криворізького міського голови Дмитро Шевчик наголосив, що місто має бути «красивим, молодим, таким, яке молодь не хоче залишати і якому радітимуть люди старшого покоління».

На зустрічі обговорено низку інфраструктурних проєктів, які планують реалізувати у Кривому Розі. Зокрема, йшлося про спорудження нових доріг навколо міста в межах програми «Велике будівництво». Наголошувалося на необхідності створення парків та скверів у кожному районі міста, а також розвитку спортивної та велосипедної інфраструктури.

Президент також поцікавився перспективами розвитку швидкісного трамваю у Кривому Розі. Йому розповіли, що програмою розвитку міста передбачено як будівництво нових станцій, так і нової трамвайної лінії, яка з’єднає райони Північного та Південного гірничо-збагачувальних комбінатів.

Фото: Офіс Президента