Зеленський звернувся до жителів Кривого Рогу щодо другого туру виборів мера
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський закликав мешканців його рідного міста Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів міського голови, що відбудеться 6 грудня.
Як передає Укрінформ, про це глава держави заявив у відеозверненні, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці Офісу Президента
«Оберіть мера, який дійсно любить це місто і на якого давно заслуговує Кривий Ріг», – сказав Зеленський.
Він також закликав земляків не полінуватися, прийти на виборчі дільниці й зробити у цей день рекордну явку по країні.
«Нехай це буде символічна для нашого міста цифра 95», - зазначив Президент.
Фото: Офіс Президента