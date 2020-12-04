Зеленський звернувся до жителів Кривого Рогу щодо другого туру виборів мера

Президент Володимир Зеленський закликав мешканців його рідного міста Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів міського голови, що відбудеться 6 грудня.

Як передає Укрінформ, про це глава держави заявив у відеозверненні, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці Офісу Президента

«Оберіть мера, який дійсно любить це місто і на якого давно заслуговує Кривий Ріг», – сказав Зеленський.

Він також закликав земляків не полінуватися, прийти на виборчі дільниці й зробити у цей день рекордну явку по країні.

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«Нехай це буде символічна для нашого міста цифра 95», - зазначив Президент.

Фото: Офіс Президента