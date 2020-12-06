Кривий Ріг у «день тиші» був заповнений «гарантіями» обох кандидатів у мери

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували у “день тиші” в Кривому Розі білборди з гаслами, що спонукають проголосувати та виконані в стилістиці обох кандидатів на посаду міського голови.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Громадянської мережі ОПОРА у неділю, 6 грудня.

“По всьому місту спостерігачами ОПОРИ були зафіксовані плакати з текстом «6 грудня. Не обіцяю. Гарантую», "6 грудня. Віримо гарантіям", "Гарантії – за мною! Вибір – за вами!", "Захистимо Кривбас! Гарантую!". Кольорова гама, шрифт тексту та жовта "пташка", яку потрібно поставити у бюлетені, айдентика і стилістика аналогічні з агітаційними матеріалами кандидата на посаду міського голови Костянтина Павлова. Іноді подібні білборди були розміщені в декількох метрах один від одного. Також зустрічаються сіті-лайти з аналогічними написами”, - йдеться в повідомленні.

Кривий Ріг: у «день тиші» була зафіксована прихована агітація / Oporaua.org

Спостерігачами ОПОРИ зафіксовані також білборди зі стилістикою агітаційних матеріалів іншого кандидата на посаду Криворізького міського голови - Дмитра Шевчика. "Місто потребує розвитку, добробуту та стабільності" - написано на зеленому тлі разом з гербом Кривого Рогу. В меншому обсязі, але присутні білборди, на яких на зеленому тлі написано тільки одне слово "Вирішуй!".

Як повідомляють спостерігачі ОПОРИ, білбордів із гаслами Костянтина Павлова в місті набагато більше, ніж таких же Дмитра Шевчика.

В ОПОРІ нагадали, що відповідно до частини 5 статті 51 Виборчого кодексу України прихована передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, забороняються.

Згідно з частиною 3 статті 52 Кодексу передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей час забороняється також проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій) від імені кандидата, партії (організацій партії), розповсюдження агітаційних матеріалів, демонстрації фільмів, телепередач, проведення концертів, вистав, спортивних змагань тощо за участю кандидатів, партій (організацій партії), а також публічні оголошення про підтримку кандидатом, партією (організацією партії) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів.

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Згідно з правовою позицією Верховного Суду, висловленою у справі №9901/324/20, приховану агітацію можна визначити як інформацію про певного кандидата, партію (організацію партії) - суб`єктів виборчого процесу - у програмі, передачі, публікації, заході, розповсюдженому матеріалі, якщо така інформація слугує цілям передвиборної агітації і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій, заходів чи матеріалів.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано у судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено, і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.

фото: Oporaua.org