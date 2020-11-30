ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Овруцької міської ТВК

Центральна виборча комісія на своєму черговому засіданні достроково припинила повноваження всього складу Овруцької міської ТВК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління комунікації Секретаріату ЦВК.

"Рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 5 листопада 2020 року зазначену ТВК було зобов’язано провести повторний підрахунок голосів з виборів депутатів Овруцької міської ради та Овруцького міського голови. Цією комісією було проведено повторний підрахунок голосів виборців на 25 виборчих дільницях. Проте, як зазначено в постанові Сьомого апеляційного адміністративного суду від 28 листопада 2020 року, вказана ТВК повинна була здійснити повторний підрахунок голосів виборців на всіх дільницях виборчого округу, а не на окремих. А також – не брати до уваги результати підрахунку голосів виборців, які були встановлені неповноважним складом зазначеної виборчої комісії", - поінформували в ЦВК.

Окрім того, зауважили в Центрвиборчкомі, в окремій ухвалі Житомирського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2020 року вказано на порушення виборчою комісією під час повторного підрахунку голосів виборців із зазначених місцевих виборів вимог Виборчого кодексу та відповідного Порядку, затвердженого постановою ЦВК від 15 жовтня 2020 року № 386.

"Відтак Комісія, встановивши факт систематичного порушення зазначеною комісією Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу. При цьому місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу вказаної виборчої комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 15 години 1 грудня 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до складу зазначеної ТВК", - йдеться у повідомленні ЦВК.

Своєю чергою, Овруцьку ТВК зобовʼязали після сформування її нового складу невідкладно здійснити дії щодо встановлення результатів виборів Овруцького міського голови з врахуванням рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 5 листопада 2020 року та з недопущенням порушень законодавства про вибори, встановлених в окремій ухвалі Житомирського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.