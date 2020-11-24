ЦВК просять надати Раді до 15 січня пропозиції для «апгрейду» місцевих виборів

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пропонує Центральній виборчій комісії підготувати та надати аналіз проблематики застосування виборчого законодавства під час організації та проведення місцевих виборів у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет звернувся до Центральної виборчої комісії з пропозицією у термін до 15 січня 2021 року підготувати та надати Комітету аналіз проблематики застосування виборчого законодавства під час організації та проведення місцевих виборів в Україні у 2020 році, а також пропозиції щодо удосконалення виборчого законодавства в частині проведення місцевих виборів, які разом зі звітами міжнародних та національних місій зі спостереження за виборами в подальшому будуть розглянуті на одному із засідань Комітету", - йдеться у повідомленні.

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У Комітеті планується створення робочої групи з удосконалення виборчого законодавства, яка опрацьовуватиме вказану інформацію.

Зазначається, що Комітет ухвалив рішення здійснити аналіз практики застосування законодавства про місцеві вибори та напрацювання пропозицій щодо усунення недоліків правового регулювання виборчого процесу на місцевих виборах, зважаючи на предмет відання Комітету в частині законодавчого забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів в Україні та реалізуючи контрольну функцію парламентського комітету.

Як повідомлялося, місцеві вибори 25 жовтня пройшли в Україні за оновленим Виборчим кодексом.