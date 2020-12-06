Вибори у Кривому Розі: ОПОРА назвала явку станом на 12:00

Станом на 12:00 у Кривому Розі проголосували майже 15% виборців.

Як передає Укрінформ, про це поінформували у Громадянській мережі ОПОРА.

“Явка виборців у Кривому Розі станом на 12:00 склала 14,65% (похибка – 0,82%)”, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей час склала 13,5%.

Для порівняння явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цю годину склала 6,4% (похибка – 0,75%).

Спостерігачі ОПОРИ працюють на 60 виборчих дільницях у Кривому Розі, рівномірно розподілених по усій громаді. Перед початком спостереження ОПОРА провела для них 2 раунди навчань та спеціальних симуляцій по роботі у день голосування з моделюванням можливих ситуацій та інцидентів. Розподіл спостерігачів відбувався за випадковою стратифікованою вибіркою. Максимальна похибка для цього звіту не перевищує 8,81%. Статистично базоване спостереження ОПОРИ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо ходу виборів.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Своє рішення кандидат пояснив станом здоров’я.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано у судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.