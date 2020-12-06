На повторному голосуванні у Кривому Розі вже зафіксували 60 інцидентів — Айвазовська
Як передає Укрінформ, про це Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська повідомила під час марафону “День виборів, Другий тур, Кривий Ріг, 6 грудня”.
“Ми бачимо, що день виборів у Кривому Розі проходить доволі рівно, тим не менш наші спостерігачі на цей час уже зафіксували 60 інцидентів”, - сказала Айвазовська.
За її словами, найбільш поширеними є недостатнє матеріально-технічне забезпечення, і серед іншого є три задокументовані факти щодо недопуску спостерігачів ОПОРИ або перешкоджання їхній роботі, демонстрація виборчого бюлетеню — 9 інцидентів (це 12 дільниць), фотографування виборчого бюлетеню — 2 інциденти, протидія фіксації порушення, а саме заборона проведення відео, фотозйомки спостерігачам — 1 випадок, присутність сторонніх осіб — 5 випадків, і серед іншого переважає порушення — видача виборчого бюлетеня одним членом комісії. Айвазовська нагадала, що за столом має сидіти дві особи і здійснювати взаємоконтроль і перевірку особистих відомостей виборця.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.
До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я.