На повторному голосуванні у Кривому Розі вже зафіксували 60 інцидентів — Айвазовська

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували на повторному голосуванні на посаду міського голови Кривого Рогу 60 інцидентів.

Як передає Укрінформ, про це Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська повідомила під час марафону “День виборів, Другий тур, Кривий Ріг, 6 грудня”.

“Ми бачимо, що день виборів у Кривому Розі проходить доволі рівно, тим не менш наші спостерігачі на цей час уже зафіксували 60 інцидентів”, - сказала Айвазовська.

За її словами, найбільш поширеними є недостатнє матеріально-технічне забезпечення, і серед іншого є три задокументовані факти щодо недопуску спостерігачів ОПОРИ або перешкоджання їхній роботі, демонстрація виборчого бюлетеню — 9 інцидентів (це 12 дільниць), фотографування виборчого бюлетеню — 2 інциденти, протидія фіксації порушення, а саме заборона проведення відео, фотозйомки спостерігачам — 1 випадок, присутність сторонніх осіб — 5 випадків, і серед іншого переважає порушення — видача виборчого бюлетеня одним членом комісії. Айвазовська нагадала, що за столом має сидіти дві особи і здійснювати взаємоконтроль і перевірку особистих відомостей виборця.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я.